Ciao Darwin, ricordate Francesco Saverio Nozzolino? Ecco che fine ha fatto

Francesco Saverio Nozzolino è un noto personaggio dello spettacolo diventato famoso per la sua simpatia e il suo modo di porsi con il pubblico. Il ragazzo è apparso per la prima volta nel programma Ciao Darwin e da quel momento è diventato una vera star sui social con oltre 91.000 follower. Che fine ha fatto quindi il simpatico personaggio della tv? Scopriamolo insieme.

A Ciao Darwin e dalla D’Urso

Francesco è apparso, come vi abbiamo anticipato, per la prima volta nel programma serale Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis. Quest’ultimo, infatti, gli diede il soprannome Bucatino, nome che lo contraddistinse per diverso tempo. Successivamente, la sua popolarità è esplosa ed è per questo che è stato invitato diverse volte nei talk di Barbara D’Urso.

Diventato ormai un’icona del web, il ragazzo ha fatto parte del minimondo di Avanti Un Altro!, game show condotto da Paolo Bonolis. Tuttavia, al momento non lo vediamo in televisione, per questo cerchiamo di capire cosa fa e che fine abbia fatto il noto personaggio televisivo.

Che fine ha fatto Francesco Saverio Nozzolino?

Il ragazzo attualmente vive a Sarno, un paese in provincia di Salerno, ma spesso è in viaggio per tutta l’Italia per presenziare ad eventi. Francesco è seguito dalla Digital Vip Management, un’agenzia che lo segue nel suo percorso nel mondo dello spettacolo. Sul suo profilo ufficiale Instagram, dove conta quasi 100.000 follower, è molto seguito e amato e pubblica spesso contenuti relativi alla body positivity (ovvero l’accettare il proprio corpo).

Siamo quasi certi che lo rivedremo ad Avanti Un Altro! che partirà a breve e andrà in onda sempre su Canale 5. Il suo ruolo è molto importante poiché lui stesso pone delle domande ai concorrenti per far guadagnare punti.