Napoli, si punta alla rescissione anticipata per Ghoulam: possibili contatti con Jorge Mendes

In casa Napoli l’obiettivo numero uno per il mercato invernale è sicuramente l’acquisto del difensore centrale, ma allo stesso tempo la rosa necessiterebbe anche di un terzino sinistro. Per tale motivo nelle ultime ore la dirigenza azzurra starebbe pensando di svincolare Faouzi Ghoulam.

Sì tratterebbe di una rescissione anticipata, poiché il contratto dell’algerino riporta come scadenza naturale la prossima estate. L’addio con sei mesi di anticipo permetterebbe però al Napoli di risparmiare una fetta importante dell’ingaggio del giocatore. Il risparmio così ottenuto potrebbe poi essere immediatamente investito per l’acquisto di un nuovo terzino mancino.

E così, nelle prossime ore, dovrebbe esserci un incontro tra la dirigenza del Napoli e Jorge Mendes, agente del calciatore, per capire gli eventuali spiragli di una rescissione anticipata del contratto. Le parti sono a lavoro in tale direzione ma non è così facile arrivare alla fumata bianca in breve tempo.

Per accettare la rescissione anticipata infatti, Ghoulam dovrebbe avere già una squadra in cui poter accasarsi per questa seconda metà di stagione. Purtroppo però nessun interesse si è registrato in tal senso, e il calciatore non rinuncerà facilmente allo stipendio non avendo alcun club in cui poter giocare.

La situazione comunque è da monitorare giorno per giorno. In caso di rescissione, il Napoli è pronto a catapultarsi su Reinildo Mandava, obiettivo numero uno al momento per il ruolo del terzino sinistro.