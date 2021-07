Clio Make Up disperata si sfoga si Instagram: “Oscar ha un tumore incurabile”

Non c'è fine al dolore che ha colpito la fashion make up artist, Clio Zammatteo. Il gatto Oscar ha un tumore incurabile e dopo undici anni insieme presto potrebbe doverlo salutare per sempre.

Clio Make Up non riesce a contenere lo sconforto e in una storia sul suo canale Instagram scoppia a piangere e sembra davvero inconsolabile. Il motivo di tanta tristezza è la diagnosi di un tumore al tenero Oscar, il gatto della blogger e influencer italiana.

A quanto si apprende dalla storia il gatto avrebbe iniziato a dare segni di malessere alcuni mesi fa. I sintomi sono andati via via facendosi sempre più invalidanti fino a che Clio Zammatteo non lo avrebbe portato dal veterinario di fiducia.

Lì una serie di esami hanno permesso di arrivare alla tristissima diagnosi. Oscar sarebbe affetto da un tumore ad un stato ormai molto avanzato e che il sanitario avrebbe indicato come ormai incurabile. La notizia avrebbe scioccato la ragazza da tempo trasferitasi a New York dove vive col marito, due figli e ben quattro felini tra cui il povero Oscar.

“Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto è malato, un tumore incurabile. Lo abbiamo salvato nel 2010 a New York e da allora è stato sempre con noi, mi sento una me***a per non essermi accorta prima“, racconta Clio.

L’arcinota truccatrice e imprenditrice digitale spiega: “Stava perdendo peso e allora abbiamo deciso di farlo visitare. Fino all’arrivo di Grace è stato il mio primo bambino peloso, mi sono sempre sentita super protettiva nei suoi confronti. Oggi dobbiamo riportarlo dal veterinario, ma io non ho il coraggio, andrà mio marito Claudio. Devo riprendermi, perché oggi ho tanto lavoro“.