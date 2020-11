Come scegliere le migliori piattaforme per il trading online

Il trading online è diventato, al giorno d’oggi, un’azione abituale che in molti praticano per sperimentare quella sensazione di vincita e di guadagno.

Investire però può risultare un’operazione difficile e alquanto rischiosa, se non si è certi di utilizzare le giuste piattaforme online, che permettono all’utente di essere tutelati e avere una completa assicurazione nelle proprie azioni.

In questo periodo, il trading online si è notevolmente diffuso e contemporaneamente sono cresciute anche le piattaforme e le aziende che si occupano dell’investimento online, con la nascita di nuove e sicure attività

Bisogna però stare attenti a chi cerca solo un proprio guadagno, cercando così di truffare migliaia di persone inesperte o alle “prime armi”.

La soluzione è molto semplice: se sei una persona che vuole provare il trading online ma non sa nemmeno cosa sia un’azione oppure il significato di “investire”; l’unico consiglio che dovresti seguire è quello di utilizzare delle piattaforme sicure e affidabili, che permettano ai meno esperti, e quindi anche a te, di fare pratica e migliorarti.

Per questo motivo, il portale zonatrading.it, potrebbe darti quelle giuste dritte che ti aiuterebbero ad orientarti nel mondo del trading

Un ottimo modo per cominciare è quello di aprire un conto su una piattaforma che permetta di utilizzare una modalità DEMO, nella quale l’utente potrà fare allenamento e scoprire i segreti per fare successo.

La domanda però adesso sorge spontanea: quali sono queste migliori piattaforme per il trading online? Come scelgo la migliore?

Continuando a leggere questo articolo scoprirai quali sono i migliori broker per il trading online e perché dovresti scegliere quelli per i tuoi primi investimenti.

LE MIGLIORI PIATTAFORME PER IL TRADING ONLINE

1) eToro

eToro è una delle principali piattaforme di trading online che sta emergendo in questo periodo in merito alla sicurezza e all’organizzazione dell’azienda.

eToro è un broker gratuito senza nessun tipo di commissione, presenta inoltre degli spread davvero buoni che permettono agli utenti di investire in azioni, materie prime o su forex.

La principale peculiarità della piattaforma, che è anche il vero motivo del suo successo, è la possibilità di effettuare il “Social trading“, ovvero l’opportunità di copiare dei trader professionisti in modo da avere le loro stesse possibilità di vincita oppure di perdita.

I trader che vengono seguiti ottengono un bonus di guadagno per ogni utente che copia le sue mosse, aumentando così sempre più i propri guadagni e i propri investimenti.

Grazie al social trading, molti utenti (comprese persone che non sapevano nemmeno cosa fosse il trading) hanno potuto ricevere e accumulare grandi somme di profitto.

2) ForexTB

ForexTB è una piattaforma online molto utilizzata in questo periodo in Italia in quanto offre un servizio tutto in italiano. Diventata famosa e sempre più utilizzata grazie alla qualità e servizi che vengono erogati dalla piattaforma.

Alcuni dei principali punti di forza di ForexTB sono:

completa assenza di costi commissione;

prelievi semplici e veloci ;

; facilità di utilizzo.

In questo caso non è possibile effettuare il social trading ma se ti iscrivi, la piattaforma ti invierà dei suggerimenti per il trading in modo da avere dei riscontri positivi e concreti in termini di guadagno.

Inoltre per i nuovi utenti che decidono di avventurarsi nel mondo del trading, la piattaforma offre una guida totalmente gratuita per imparare i segreti del trading e migliorarsi in continuazione.

3) Plus500

Plus500 è una delle migliori piattaforme di trading utilizzata in tutto il mondo dai migliori esperti nel campo dell’investimento online.

Plus500 è addirittura quotata nella borsa di Londra ed è diventata estremamente famosa e apprezzata dai suoi utenti grazie alla sua onestà, sicurezza e affidabilità.

Con la seguente piattaforma, si può decidere di investire in CFD, materie prime, Forex e azioni di ogni genere.

Come ogni broker che si rispetti, Plus500 offre la possibilità di aprire un conto DEMO illimitato totalmente gratuito, con il quale si potranno fare le prime esperienze e le prime vincite senza rischiare i propri soldi

Lo Spread offerto dalla piattaforma è tra i migliori presenti in circolazione e questo permette all’utente di effettuare le proprie scelte in completa libertà e autonomia.

Un altro motivo che ha spinto migliaia di appassionati ma anche tifosi ad approcciarvisi, è stata la partnership di Plus500 con una delle squadre più famose di tutta Europa: l’Atletico Madrid.