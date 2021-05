Concerto Primo Maggio, Tommaso Zorzi criticato per la risposta a Fedez

Durante il concerto del Primo Maggio andato in onda ieri, Fedez ha fatto un duro attacco ad alcuni esponenti della Lega e ai vertici Rai per aver provato a censurare alcune sua dichiarazioni in merito al DDL Zan. I social si sono scatenati e alcuni colleghi del cantante hanno commentato, tra cui Tommaso Zorzi, il quale però ha generato altre polemiche. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

FEDEZ E IL DISCORSO DEL PRIMO MAGGIO – Questa mattina i social sono stati invasi da centinaia di commenti e post sul discorso andato in onda ieri di Fedez. Nello specifico, il rapper ha voluto spendere due parole in merito al DDL Zan, proposta di legge di Alessandro Zan contro l’omotransfobia, la misoginia e a tutela dei disabili.

Inoltre, Fedez ha attaccato pesantemente alcuni esponenti della Lega, i quali in passato hanno fatto alcune dichiarazioni molto forti contro la comunità LGBT. Tuttavia, il marito di Chiara Ferragni si è scagliato pesantemente contro i vertici Rai, accusandoli di aver provato a censurare il suo discorso poiché ritenuto “inopportuno”. Quando la Rai, tramite un comunicato, ha provato a discolparsi dicendo di non aver mai provato a censurare l’artista, Fedez ha pubblicato la registrazione delle chiamate.

I video pubblicati sui social sono molto chiari: la Rai ha provato a dissuadere l’artista cercando di non fargli fare quel discorso. In molti hanno difeso Fedez e sicuramente la Rai adesso avrà un bel po’ da fare per ripulirsi l’immagine. Tuttavia, questa faccenda ha generato numerose polemiche.

TOMMASO ZORZI RISPONDE A FEDEZ – L’influencer, amico di Fedez, ha risposto al suo discorso su Twitter, generando altre polemiche. Zorzi ha condiviso il video del rapper aggiungendo una personale didascalia: “Un grande. Io comunque ragazza di Cologno”. Questa frase, seppur molto ironica, ha generato numerose polemiche proprio su Twitter. Tommaso è stato accusato di non tenere davvero ai diritti LGBT, nonostante sia apertamente omosessuale.

“Zorzi che commenta Fedez scrivendo team Cologno esempio che non sa proprio andare oltre l’autocelebrazione per raccattare le briciole di Mediaset e che non gliene frega un ca**o dei nostri diritti” scrive un utente di Twitter. Tuttavia, proprio Zorzi si era espresso sul monologo di Pio e Amedeo in onda venerdì sera: “Dato che me lo state chiedendo sarò sintetico: Pio e Amedeo, bravi ma anche no”.