Conte, si va verso la separazione. La Juventus spera?

Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, Antonio Conte potrebbe lasciare gli spurs a fine stagione. La Juventus osserva vigile

Antonio Conte potrebbe salutare il Tottenham a fine stagione. Il tecnico in forza agli spurs è ancora in alto mare con il suo rinnovo di contratto, tanto che iniziano ad esserci voci su un suo possibile ritorno in Italia. Infatti, su di lui ci sono ancora voci di ritorno alla Juventus con il Milan che starebbe pensando a lui per sostituire Pioli.

Massimiliano Allegri potrebbe andar via a fine campionato, specialmente perché non sta convincendo particolarmente il popolo bianconero. L’addio sembra poter maturare, specialmente perché la mancata qualificazione europea aprirebbe a scenari improponibili per la Juventus.

Conte arriva?

L’arrivo del grande ex bianconero potrebbe portare nuova linfa al gioco della Juventus, specialmente perché si avrebbe a che fare con un allenatore che conosce l’ambiente e che in questi anni è maturato parecchio.

Qualche mese fa ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla questione, specialmente perché l’allenatore sembra felice a Londra. Ecco cosa ha detto sul proprio rinnovo: “Parliamo ogni giorno, abbiamo sei mesi di tempo e credo che troveremo la soluzione migliore. Io penso che la partita col Brentford sia più importante, ma quello che posso dire è che sono davvero felice di lavorare in questo club“. Massimiliano Allegri, intanto, continua a rimanere stabile sulla panchina bianconera specialmente dopo la vittoria con la Fiorentina. Il suo stipendio, però, è troppo pesante e i bianconeri dovranno capire come agire. Un suo addio aprirebbe a nuovi scenari, con la Juventus pronta a prendere Conte.