Controlli in Campania: fermati 3 mila viaggiatori e pochissimi casi positivi

Buone notizie provenienti dal bel paese! Sembrerebbe che tra i numerosi accertamenti delle forze dell’ordine, i controlli in Campania siano molto incoraggianti.

POSTI DI SORVEGLIANZA – Ancora agli albori della fase 2, gli italiani, non più costretti ad una reclusione forzata, provano il legittimo desiderio di “sgranchirsi le gambe”. Questo implica passeggiate nei parchi, sport e visite ai tanto amati congiunti. Ogni pretesto è buono pur di uscire dalla propria abitazione. Tuttavia per alcuni lo spazio verdeggiante vicino casa non è sufficiente, come non lo è nemmeno il luogo dedito ai raduni con gli amici (pochi, si intende). No, alcuni cittadini vogliono tornare a viaggiare seppur per qualche Km, ma sono comunque disposti a farlo, tendendo anche ad uscire dalla propria regione. E quando è il momento di tornare lì intervengono i posti di sicurezza.

Che si tratti di aeroporti, stazione ferroviarie o semplici posti di blocco, i controlli in Campania come in altre regioni rimangono severi. Con tanto di temperature misurate e tamponi obbligatori se necessario. Ma incredibilmente i risultati sono sorprendenti.

SU 3000 VIAGGIATORI CONTAGI MINIMI – Questi ultimi sono stati resi noti dall’Unità di Crisi della Regione Campania, in data 6 maggio. Tra caselli autostradali, l’aeroporto di Capodichino, terminal bus, treni e auto noleggiate, sono stati effettuati 3037 controlli. Di questo numero, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, pochissimi erano effettivamente contagiati.

In effetti di tutti gli innumerevoli passeggeri solo 9 avevano una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Ma nonostante tutto il personale sanitario ha tenuto ad effettuare ulteriori accertamenti. 326 persone sottoposte a test rapido, di cui 10 risultate positive, mentre altre 10 hanno dovuto fare il tampone. Di queste ultime invece nessun caso di infezione. Un’ottima notizia che lascia ben sperare per i futuri giorni e per una forte ripresa dello Stato Italiano.