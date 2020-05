Uomini e Donne, scoppia un’accesa discussione in studio: “Mi hai dato del po*** per un ‘segui’ e un like a una ragazza di 21 anni”

Da qualche giorno, per la gioia dei tanti telespettatori di Canale 5, è tornato il consueto format di Uomini e Donne. Con il ritorno del programma, sono ritornate le accese discussioni tra le coppie che si sono formate in studio. Oggi è stato il turno di Pamela Barretta ed Enzo Capo, una discussione che è finita in una furiosa lite.

LE ACCUSE DI ENZO – Enzo, una volta in studio e in assenza di Pamela, ha deciso di dire la sua. Ha accusato la Barretta, sia per il suo comportamento, a detta dell’uomo, esagerato e anche per il fatto di averlo lasciato senza dirgli i motivi di tale decisione:

“Io sui social non ho mai parlato e oggi sono qui per dire la mia posizione. Pamela mi ha infangato moltissimo, onestamente sputare nel piatto dove hai mangiato… Mi hai dato del po…o per un ‘segui’ e un like a una ragazza di 21 anni. Lei sui social ha cominciato a offendermi”.

“Bugiardo” – Ancor prima di fare il suo ingresso in studio, la donna si è fatta sentire, urlando: “Bugiardo!”. Pamela ha poi deciso di intervenire, decidendo di affrontare il suo ex compagno. La Dama ha subito replicato, rivelando che Capo non voleva che lei faccia complimenti ad altri uomini. Inoltre, ha anche svelato il fatto che l’uomo, più volte, non ha voluto darle lo smarrphone. Si è poi passato ad un argomento serio, rivelando un altro motivo che l’ha spinta a mettere un punto a questa storia. Infatti, lo stesso Enzo le aveva detto che i figli “sono delle mamme”, portando Pamela a credere che lui non sia pronto ad un passo del genere. Nonostante gli animi dell’ex coppia si siano accesi, non si è comunque giunto al motivo reale che li ha portati a chiudere. Si è però notato come i loro caratteri non riuscissero a costruire le fondamenta per una storia seria. Gianni Sperti, uno degli opinionisti di UeD, ha commentato così i due: “Ridurre il vostro rapporto ai social è veramente triste…”.

LE IG STORIES – Finita la puntata di Uomini e Donne, Pamela ha deciso di condividere delle IG Stories con i versi delle canzoni “Anche Fragile” di Elisa e “La mia rivoluzione” di Alberto Urso. Inoltre, la donna ha mostrato il commento dell’amica Cristina Incorvaia: “Meriti di sorridere, amica! L’amore è fatto di certezze… e carezze! Ricordiamolo sempre!”.