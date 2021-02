Coronavirus, a Napoli nuovi contagi nelle scuole in due settimane

Il tema del ritorno nelle scuole è spesso frequente in tutte le regioni d’Italia. Numerosi sono gli studenti che stanno protestando contro la Dad e la mancata sicurezza tra i banchi, soprattutto in Campania. In questi giorni, tantissimi studenti della città di Napoli si sono rifiutati di fare lezione poiché preoccupati per la loro salute; i ragazzi hanno avanzato delle richieste ben precise alle istituzioni.

Inoltre, pare che proprio a Napoli ci sia stata una forte impennata di contagi proprio nelle scuole che dovrebbero proteggere i ragazzi. Negli ultimi 15 giorni, nelle scuole si è registrato il 32% di contagi.

IMPENNATA CONTAGI A SCUOLA – “Nella scuola abbiamo un incremento tra gli studenti, negli ultimi 15 giorni pari al 32%. I positivi ci sono, lo sforzo delle Asl è fortissimo come quello dell’assistenza domiciliare Covid. I numeri dimostrano quanto il virus sia presente e quali siano gli sforzi per combattere la pandemia. Dipende dal rispetto delle regole, dalle scelte e dai vaccini” ha detto radio Crc Targato Italia il direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva.

“Rispetto proprio ai vaccini per l’Asl Napoli 1 siamo a 24.550, ne restano come seconda dose 4mila su 15mila. Ci restano ancora 14mila vaccini da somministrare, questa mattina ci aspettiamo 7.020 dosi e speriamo di completare entro il 12 febbraio la seconda dose così per questa data potremo poi partire con gli ultra 80enni” ha continuato Verdoliva.

LUOGHI ALTERNATIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI – Inoltre, Ciro Verdoliva ha ribadito la possibilità di un luogo alternativo alla Mostra d’Oltremare per la somministrazione di vaccini. “Alla Mostra d’Oltremare c’è una capacità di 4-5mila vaccini al giorno e dopo gli iniziali disservizi ci siamo organizzati. Stiamo valutando altre possibilità affinché i cittadini trovino il luogo più vicino alla propria residenza. Tutti quelli che avranno la somministrazione saranno convocati via sms e chiediamo che venga rispettato l’orario indicato per evitare file” conclude.