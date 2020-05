Coronavirus, bollettino Protezione Civile (2 maggio 2020)

Sono 4,4 milioni le persone che torneranno a lavorare lunedì, le restanti 2,7 milioni continueranno a lavorare in modalità smart working. La ripresa, come sappiamo, interesserà principalmente coloro che lavorano nell’industria. Per quanto riguarda la scuola, la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha confermato gli esami di maturità in presenza con le dovute accortezze e ha dichiarato ai microfoni di SkyTG24 che la didattica sarà mista: “Ragazzi in classe e ragazzi collegati a distanza, ma niente doppi turni”. Una decisione che sta facendo discutere i sindacati.

Una buona notizia arriva da Parma dove è stato chiuso il padiglione 26 all’ospedale Maggiore. I pazienti ricoverati sono sempre meno e nei vari reparti è in atto un lento ma efficace ritorno alla normalità, senza percorsi Covid. Il sindaco della città, Federico Pizzarotti, commosso celebra sui social questa grande vittoria con un breve video.

Sul fronte europeo e mondiale, in Spagna è iniziato un progressivo allentamento del lockdown: primo giorno di passeggiate, jogging e giri in bicicletta. La Francia, invece, ha prolungato lo stato di emergenza fino al 24 luglio, ad annunciarlo Olivier Véran, Ministro della Sanità. In Europa il Coronavirus ha ucciso 140.000 persone. Negli Stati Uniti i positivi al virus sono ormai più di 1 milione con oltre 56 mila decessi, 1.800 nelle ultime 24 ore.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito della Protezione Civile e gli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia il numero dei contagi dall’inizio dell’epidemia è pari a 209.328. Il numero delle persone attualmente positive è di 100.704 con un decremento di 239 unità. Tra gli attualmente positivi 1.539 sono in cura presso le terapie intensive, 17.357 persone sono ricoverate con sintomi e 81.808 persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Oggi si registrano 474 decessi per un totale di 28.710 e il numero dei guariti o dimessi è di 1.665 che porta il totale a 79.914.