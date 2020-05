Coronavirus, bollettino Protezione Civile (21 maggio 2020)

Nonostante l’Italia sia entrata pienamente nella Fase 2, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, continua ad esortare i cittadini nel rispetto delle regole per evitare ulteriori contagi e una risalita della curva epidemiologica. Questa mattina, il premier si è confrontato con la Camera e il Senato per rendere un’informativa al Parlamento sulle misure per la nuova fase.

“Gli italiani in questi mesi hanno dimostrato grande senso di responsabilità e questo genera fiducia, oltre a spingere il governo a fare sempre di più e meglio. Chiedo adesso ai cittadini di non abbassare la guardia: non è il tempo degli assembramenti, dei party. Bisogna sempre continuare a rispettare distanze, regole e precauzioni per non vanificare gli sforzi fatti!” ha scritto sui social network il presidente del Consiglio.

Sul fronte europeo e mondiale, il totale dei contagi sale a 5 milioni con quasi 330 mila decessi e quasi 2 milioni di guarigioni. In Russia, ormai sono 3.000 i decessi registrati e 317.554 contagi totali. Torna a salire il numero delle vittime negli Stati Uniti, più di 1.500 nelle ultime 24 ore. Cifra record in Brasile che nelle ultime 24 ore ha registrato 19.951 nuovi contagi. La città di Wuhan, epicentro della pandemia in Cina, ha vietato la caccia e consumo di carne di animali selvatici per almeno 5 anni, una svolta storica.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione Civile e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia, i casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 228.006 con un incremento di 642 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è di 60.960 con un decremento di 1.792 unità. I pazienti in ospedale sono 9.269 di cui 640 in terapia intensiva e 51.051 in isolamento domiciliare. Oggi si registrano 156 decessi per un totale di 32.486 e 2.278 guariti/dimessi che porta il totale a 134.560.