Coronavirus, bollettino Protezione Civile (24 aprile 2020)

La curva epidemiologica del Covid-19 continua ad abbassarsi e questo è un segnale positivo per poter ripartire, sempre con i dovuti accorgimenti. Ieri sera, in una conferenza stampa lampo, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha dichiarato che i 27 paesi europei hanno accettato di introdurre il Recovery Fund, strumento per finanziare i più colpiti, tra cui il nostro paese.

Italiana è la ricerca sulla diffusione dell’epidemia: la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) ha annunciato che il Coronavirus è stato ritrovato sul particolato. “Questa prima prova apre la possibilità di testare la presenza del virus sul particolato atmosferico delle nostre città nei prossimi mesi come indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del coronavirus e adottare adeguate misure preventive prima dell’inizio di una nuova epidemia” ha dichiarato il presidente SIMA, Alessandro Miani.

Sul fronte mondiale, sono oltre 190 mila i decessi, quasi 50 mila solo negli Stati Uniti. A tal proposito, sta facendo molto discutere la dichiarazione rilasciata durante il briefing quotidiano dal Presidente USA Donald Trump: “Vedo che il disinfettante lo fa sparire in un minuto. Un minuto! C’è un modo in cui possiamo fare qualcosa tramite un’iniezione all’interno del corpo? Sarebbe interessante verificarlo. Supponiamo di colpire il corpo con una luce enorme, che sia ultravioletta o solo una luce molto potente, non credo che questo sia stato mai sperimentato”.

Immediata la risposta dei medici (e non solo) a queste dichiarazioni. “Non posso credere nel 2020 di dovere mettere in guardia la gente dal presidente perché iniettarti il disinfettante può ucciderti” ha dichiarato al Guardian Walter Shaub, ex direttore dell’Office of Government Ethics.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito della Protezione Civile e gli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.527, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri, di cui 2.173 in terapia intensiva, 22.068 ricoverate con sintomi e 82.286 in isolamento domiciliare con lievi sintomi o asintomatici. Oggi i deceduti sono 420 per un totale di 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri.