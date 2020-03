Coronavirus, bollettino Protezione Civile (26 marzo 2020)

Nella giornata di ieri, la consueta conferenza stampa del Dipartimenti della Protezione Civile non è stata tenuta da Angelo Borrelli poiché ha avvertito dei sintomi influenzali e per precauzione si è allontanato dal posto di lavoro. Tuttavia, il capo del dipartimento si è sottoposto al tampone per accertarsi che non fosse Coronavirus e l’esito è risultato negativo.

“Il dott. Borrelli, che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale, continuerà a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l’Unità di Crisi” si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Protezione Civile nella giornata di oggi. Nel frattempo, il dipartimento sta lavorando incessantemente per garantire ogni giorno massimo supporto ai cittadini.

Ha fatto scalpore, invece, alcuni video circolati in rete ieri sera sul programma televisivo Rai Leonardo e la presunta inchiesta del 2015 su un virus già esistente. Gli organi di competenza hanno smentito categoricamente queste ipotesi allarmiste e complottiste poiché il servizio girato anni fa non è collegato al Covid-19.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia si registrano 6153 nuovi positivi che porta il totale a 62013 contagiati dall’inizio dell’epidemia. Di queste 10361 sono guarite, 999 solo oggi e 8165 decedute, 662 oggi. I pazienti ricoverati con sintomi sono 24753, 3612 in terapia intensiva e 33648 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici.

I DATI REGIONE PER REGIONE – Di sotto riportiamo i dati forniti dalla Protezione Civile regione per regione.

LOMBARDIA 34889

EMILIA-ROMAGNA 10816

VENETO 6935

PIEMONTE 6534

MARCHE 3114

LIGURIA 2567

CAMPANIA 1310

TOSCANA 3226

SICILIA 1164

LAZIO 2096

FRIULI – VENEZIA GIULIA 1223

ABRUZZO 946

PUGLIA 1182

UMBRIA 802

BOLZANO 906

CALABRIA 393

SARDEGNA 494

VALLE D’AOSTA 408

TRENTO 1297

MOLISE 103

BASILICATA 134