Coronavirus, le scuse più assurde per uscire di casa: “Devo dare da mangiare ai piccioni”

Alla luce dei numerosi decreti del presidente del Consiglio Conte, i cittadini italiani sono costretti a restare in casa e uscire solo in caso di necessità, per esigenze lavorative e per motivi di salute. C’è però una parte di popolazione che non rispetta le regole e pur di lasciare la propria abitazione inventa scuse assurde.

I posti di blocco delle forze dell’ordine ormai sono ovunque, ma per molti la voglia di uscire è più forte del timore di incorrere in sanzioni e spesso dinnanzi ai militari dell’arma si sono verificati episodi abbastanza curiosi.

E’ il caso di un cittadino di Albano che, stando a quanto riferito dalla questura di Roma, sarebbe andato in giro in quanto “è importante dare da mangiare ai piccioni”.

Numerosi sono poi i casi delle persone che escono in coppia per andare a fare la spesa nonostante sia consentito solo ad un componente della famiglia. La giustificazione trovata da una donna in una di queste occasioni è stata: “Mio marito non è in grado di fare la spesa e scegliere i prodotti migliori”.

Numerose anche le fughe d’amore, come rivelato dalla questura di Forlì Cesena, che ha fermato una 17enne che non si rassegnava alla fine della relazione e ha violato le disposizioni per recarsi sotto casa del fidanzato.

Fonte: Il Mattino