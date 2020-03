Coronavirus, positivo evade dalla quarantena e va in farmacia senza mascherina: denunciato

Un cittadino di Udine ha violato l'obbligo di restare in casa e si è recato in farmacia. Sorpreso dagli agenti

UDINE – Un uomo di 60 anni, risultato positivo al Coronavirus e sottoposto all’obbligo di quarantena, è stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre era in farmacia a fare acquisti. Il tutto senza mascherina e con sintomi come tosse e febbre.

L’uomo aveva percorso circa centro metri per recarsi in farmacia, rispettando regolarmente la fila per prelevare i medicinali. Tempestivo l’intervento della Polizia locale, che l’ha bloccato e denunciato. Ora il 60enne rischia fino a 12 anni di carcere per delitto colposo contro la salute pubblica.

Sulla vicenda è arrivato il commento dell’assessore alla sicurezza di Udine Alessandro Ciani:

“È stato un intervento importante oltre che delicato, che ha evitato che una persona irrispettosa non solo della legge ma anche dei sacrifici che la cittadinanza sta compiendo in queste settimane potesse mettere a repentaglio la salute pubblica.

Gli udinesi in questo periodo si stanno dimostrando capaci di affrontare con grande senso di responsabilità le rinunce che questa emergenza comporta e rispettosi delle misure restrittive che vengono loro imposte. Solo continuando su questa strada i sacrifici non saranno vani e potremo presto ripartire. Fino ad allora, la Polizia Locale continuerà a presidiare in maniera capillare il territorio e a effettuare, come sta facendo in queste settimane, centinaia di controlli ogni giorno”.