Coronavirus, turismo e viaggi in Italia: prenotazioni dall’estero

Attualmente, il turismo in Italia è l’unico motore economico in vista dell’estate. Federalberghi e Federturismo hanno registrato un’impennata di prenotazioni, soprattutto dall’estero. Prima dell’avvento del Coronavirus, infatti, un viaggiatore su due era straniero. Pertanto, si spesa di tornare a quei numeri.

TURISMO E VIAGGI IN RIPRESA – “Da quando il premier Draghi ha annunciato la possibilità per i turisti stranieri di venire in Italia se vaccinati, guariti dal Covid o con tampone negativo, c’è stato un risveglio delle prenotazioni dei cittadini europei. Purtroppo giugno ha ancora dati molto bassi: si ragiona da luglio in poi. Ma qualcosa si muove” ha dichiarato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

Si spera di tornare presto ai ritmi pre-Covid, con i turisti provenienti da ogni parte del mondo. “Non possiamo parlare certo di tutto esaurito, ma la prospettiva di allentamento si riflette subito sull’interesse degli stranieri. E il Sud Italia è la meta prediletta” ha continuato.

Secondo i dati Euromonitor, durante la stagione estiva il 56% degli europei si muoverà in Europa. Nel 2019, i turisti stranieri hanno speso 44 miliardi di euro mentre l’anno scorso la spesa è scesa a 17 miliardi. Da Federturismo la stima per questo anno è che si intercetti almeno il 25-30% dei flussi di turistici.

“In Italia abbiamo diversi ‘turismi’. E ciascuno di questi a un diverso impatto a seconda delle località. Le città d’arte come Firenze o Venezia dipendono strettamente dai flussi in arrivo dagli Stati Uniti. Senza chiarezza su questo aspetto, per le nostre mete d’arte sarà ancora un’estate difficile. In altre zone, come sul Garda, assicurare le presenze tedesche è sufficiente. Poi ci sono casi di nicchia: prima della pandemia, negli alberghi di lusso di Capri il secondo Paese di provenienza, dopo gli Usa, era il Brasile: un mercato azzerato, ad oggi” ha continuato Bocca.