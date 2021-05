Napoli, Osimhen da brocco a top player…e ora sono tutti ai piedi di Giuntoli

Osimhen è tornato ad essere il crack che un ano fa ha conquistato Giuntoli e fatto spendere al Napoli 70 milioni di euro. Dopo i mesi invernali piuttosto difficili e gli acciacchi fisici è tornato a segnare come non mai. E l'obiettivo Champions ora è a un passo.

Le prestazioni in assoluta ascesa di Victor Osimhen stanno facendo la fortuna del Napoli che ora vede l’obiettivo Champions davvero ad un passo. Eppure soltanto poche settimane fa erano in tanti a criticare aspramente il bomber nigeriano. Costato 70 milioni e mai davvero determinante (almeno fino allo scorso aprile), ora l’ex Lille è decisamente tornato la macchina da gol che tanto aveva sorpreso e conquistato il ds Giuntoli in Ligue 1.

Cristiano Giuntoli è l’uomo dietro al colpaccio Osimhen, non c’è nessun dubbio a riguardo. Il manager toscano ha seguito per una stagione e mezza le imprese del giovane nigeriano nel campionato francese e agevolandone poi l’acquisto lo scorso primo settembre.

Una scommessa, un azzardo, eppure un rischio del tutto calcolato per il Napoli che per il giocatore si è esposto in maniera clamorosa sborsando settanta milioni di euro senza fare un fiato. La cifra monstre ha preoccupato soprattutto i tifosi che invece invocavano più che altro investimenti in altre zone del campo. Oggi, in special modo loro, sono quelli che osannano il centravanti e la buona stella di Giuntoli.

E alla fine il colpo ha pagato. Victor Osimhen ha conquistato il posto da titolare e convinto anche i più scettici che continuavano testardamente a preferire il tridente leggero di scuola “sarriana” a quello sicuramente più fisico di Gattuso. Il Napoli veleggia verso una meritatissima qualificazione in Champions League e allo stesso tempo vede riprendere a salire le quotazioni del suo bomber.

“Presidente prendiamolo, è un crack”, alla fine ha avuto ragione lui. Cristiano Giuntoli, biasimato, insultato, invitato (diciamo così) a lasciare il club in fin troppe occasioni, si è ripreso la tanto agognata rivincita. Se ora Osimhen è nuovamente uno dei profili più interessanti d’Europa è senza dubbio merito suo che ha saputo coccolarlo e strigliarlo nei momenti giusti. E ora sono tutti ai piedi del dirigente azzurro.