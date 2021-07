Corriere dello Sport: “Insigne e De Laurentiis sempre più lontani. Pronto a tenerlo fino alla scadenza”

La stagione 2020-2021 di Insigne è stato magnifica. In Serie A ha fatto 19 goal in 35 presenze, conditi anche da 7 assist. Infatti è risultata una delle migliori stagioni in fase realizzative. In più c’è da aggiungere anche lo splendido Europeo del capitano azzurro, che ha contribuito alla vittoria dell’Italia. Un anno indimenticabile per il classe 1991. Nonostante la grande annata, Insigne sta trovando difficoltà per il rinnovo, visto che il patron De Laurentiis non sembra voler accontentare le sue richieste economiche.

Tali difficoltà sono precedenti all’Europeo. Era già sul finire del campionato scorso che aleggiavano voci su alcune vicissitudini che impedivano alle parti di trovare un punto d’incontro. Successivamente c’è stata una sospensione delle trattative a causa del Campionato Europeo. Finita la competizione i due non hanno ancora avuto nessun tipo di contatto, il che fa presagire una probabile rottura.

L’odierna edizione del Corriere dello Sport parla di tale frattura, descrivendo la situazione che intercorre tra i due, come una tensione in piena “Guerra Fredda”: “Divise da un muro tipo Berlino: il Napoli a Ovest, obbligato dalla crisi e dal doppio fallimento in Champions League a proporre un prolungamento con uno stipendio inferiore rispetto ai 5 milioni di euro attuali; e Insigne a Est, desideroso di un ritocco verso l’alto, di un aumento. E se l’accordo non sarà trovato e il capitano non sarà ceduti, beh, il Napoli lo porterà a scadenza senza batter ciglio. Sì; lo terrà sotto contratto fino al suo ultimo giorno”

Sembra chiaro che ora l’obbiettivo della società azzurra, è di vendere Insigne piuttosto che tenerlo. Sempre il Corriere dello Sport riferisce che il prezzo stabilito sia di 30 milioni. Una squadra interessata era il Barcellona, ma attualmente i blaugrana hanno troppi “buchi” economici da tappare, per potersi permettere tale spese. “Torna, ciclicamente, la voce legata all’Atletico Madrid, con la consolidata stima del ds colchonero, Andrea Berta, nei confronti del 24 partenopeo: ma, finora, manca qualsiasi tipo di manifestazione ufficiale per immaginare una trattativa”, questo è invece quanto dichiara Il Mattino.

I tifosi sono preoccupati per il futuro avvenire, visto le grandi prestazioni da cui è reduce il capitano partenopeo. Se dovesse andar via, trovare un sostituto all’altezza non sarà per niente facile, viste anche il limitato budget che attualmente dispone il Napoli. Magari una futura entrata in Champions League degli azzurri, e con la speranza che il Covid e la crisi economica calcistica si plachino, si possa trovare in extremis un accordo tra le parti.