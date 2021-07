Covid Campania, De Luca: “Momento difficile. Annullati due eventi e anno scolastico a rischio slittamento”

“Siamo in un momento difficile. Abbiamo una ripresa fortissima dei contagi in Italia“, ha dichiarato con tono preoccupato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Più si ritarda la vaccinazione, più aumenta la probabilità di diffusione delle varianti che fanno slittare la fine della pandemia. Occorre anzitutto completare l’immunizzazione della popolazione studentesca per il ritorno a scuola in presenza“.

“Se non si raggiunge, ci sarà ancora necessità di didattica a distanza. Occorre immunizzare almeno il 70 % degli studenti. Per tornare a scuola tutti in presenza, è l’unica strada. La seguiremo, anche a costo di ritardare l’apertura dell’anno scolastico“.

Il governato campano è quindi pronto a prendere misure drastiche per contrastare il diffondersi della pandemia da Coronavirus.

De Luca ha infine annunciato l’annullamento di alcuni eventi tra cui il Giffoni Film Festival e la festa di Sant’Anna ad Ischia: “Avere 9mila persone assembrate in un solo posto significa accendere nuovi focolai. Non avremmo gli strumenti per fare il tracciamento di tanti positivi“