Covid, De Luca: “Il passo successivo sarà l’obbligo del vaccino per tutti”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid in Italia e nel Mondo e della possibilità di introdurre un obbligo alla somministrazione del vaccino.

“Ad oggi non registriamo più focolai nelle scuole e le attività proseguono in presenza. Un anno fa, a ottobre, prendevamo provvedimenti per chiudere le attività commerciali, furono settimane pesanti, di grande preoccupazione. Oggi queste attività, grazie alle vaccinazioni, sono aperte. Dobbiamo fare in modo affinché non richiudano“.

“Il passo successivo sarà quello di rendere obbligatorio il vaccino per tutti. Credo ci siano tutte le condizioni per non arrivare a questa decisione, ma in ogni caso non sarebbe uno scandalo“.

Vincenzo De Luca ha quindi aperto alla possibilità di un obbligo vaccinale. L’obiettivo, infatti, è quello di rendere immune il totale della popolazione vaccinabile sul territorio italiano.

De Luca ha infine concluso: “Il senso di responsabilità e civico ci ha consentito di raggiungere questi obiettivi, siamo a un passo dal superare l’epidemia da Covid“.