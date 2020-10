Covid in Campania, De Luca: “Devo subito smentire una notizia, si tratta di fake news”

La Campania, nelle ultime settimane, è diventata una delle Regioni più colpite dall’emergenza Covid-19. I numeri, infatti, sono davvero molto alti tanto da costringere Vincenzo De Luca ad adottare decisioni importanti.

Tra queste vi rientra anche la chiusura di tutti gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli frequentati dai bambini da 0 a 6 anni. Nonostante il periodo, però, continuano ad emergere delle fake news che Vincenzo De Luca prova subito a portare a galla.

“#CORONAVIRUS: insieme alla seconda ondata dei contagi, è arrivata anche la seconda ondata delle #fakenews sull’epidemia. La notizia dell’immagine qui sotto, è una delle tante notizie FALSE che stanno girando in queste ore sul web“.

Questa la notizia in questione smentita ufficialmente da parte del presidente della Campania Vincenzo De Luca:

“Scuole chiuse in Campania, De Luca: “Riaprono solo in provincia di Salerno, decisivo il confronto con la task force regionale”. “All’esito di un confronto con la task force regionale di esperti impegnata nell’attività di prevenzione del contagio di Covid19, abbiamo deciso che le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in tutto il territorio regionale, eccezion fatta per la provincia di Salerno, ad oggi la meno colpita dall’epidemia“.