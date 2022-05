Cristante, Mourinho lo vuole tenere. Allontanate le voci di mercato

Bryan Cristante sembrerebbe non essere tra i partenti della Roma, si lavora al rinnovo. La Juventus era sul giocatore

Sfuma un obiettivo di mercato per la Juventus. Bryan Cristante si è visto accostato svariate volte ai bianconeri nelle scorse settimane, ma sembrerebbe che il suo futuro sarà ancora giallorosso.

L’ex Atalanta, infatti, è uno degli incedibili di Mourinho che lo vorrebbe trattenere anche nella prossima stagione. Il centrocampista azzurro è stimatissimo anche dalla dirigenza per la sua duttilità, tanto che si starebbe pensando al rinnovo di contratto.

Si rinnova?

Il contratto del giocatore italiano è in scadenza nel 2024, ma la Roma è al lavoro per prolungarlo. Attualmente il giocatore guadagna 1.8 milioni di euro, una cifra bassa considerando il suo contributo alla squadra.

La Roma potrebbe decidere di aumentarlo lievemente, anche per evitare che possa andare a rinforzare una diretta concorrente. A risultare decisivo José Mourinho, che lo avrebbe tolto dal mercato e reso incedibile. Il classe ’95 è tra i più impiegati dallo Special One in stagione.

Il calciatore ha infatti giocato 45 partite totali, segnando 3 reti e confezionando 2 assist. La Roma continua a macinare terreno in Europa ed è anche grazie a lui, che con le sue prestazioni – anche se non sempre altisonanti – riesce a fornire un ottimo contributo alla squadra. Il calciatore, dunque, non si muoverà da Trigoria. La Roma ha intenzione di renderlo uno dei pilastri della squadra futura, unendo la sua maturità e duttilità allo stile di gioco del tecnico portoghese. Un’accoppiata non sempre vincente, ma su cui si può nettamente lavorare.