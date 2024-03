Cristiano Giuntoli, alla Juventus non sono tutte rose e fiori

L’avventura di Cristiano Giuntoli nella dirigenza della Juventus non sembra essere iniziata nel migliore dei modi. L’ex dirigente partenopeo è infatti finito nel mirino della critica per gli ultimi acquisti messi a segno, giocatori che non stanno mostrando il loro potenziale in questa stagione.

Sul web, alcuni tifosi bianconeri, si sono scagliati contro Giuntoli: “Non ha ancora capito che siamo alla Juventus, non può comprare bidoni”, “Non ne ha preso uno buono. Neanche a Napoli ha preso un giocatore scarso come Alcaraz”.

Anche il giornalista Tony Damascelli ha parlato di Giuntoli ed in particolare di due acquisti messi a segno dall’ex dirigente del Napoli: Weah ed Alcaraz. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Radio Radio: “Poi ci sono anche Weah e Alcaraz, i due flop clamorosi di Giuntoli. Come biglietto da visita non è il massimo. Alcaraz è un giocatore che ha un costo, non è arrivato gratis e sul quale evidentemente non puoi investire”.

“Poi non ho ancora capito le sostituzioni di Allegri a pochi minuti dalla fine: mettere Yildiz dopo Alex Sandro è veramente il mistero della fede di questa stagione”