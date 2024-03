Da Totti alla Roma: Retegui può arrivare in giallorosso

Mateo Retegui potrebbe essere il post Lukaku per la Roma. Il belga non verrà quasi sicuramente acquistato dai giallorossi, che vireranno con prepotenza su un altro attaccante. La punta di origini argentine sarebbe il profilo giusto

La Roma dirà sicuramente addio a Romelu Lukaku, che alla fine di questa stagione tornerà al Chelsea che per il suo acquisto chiede all’incirca 40 milioni di euro. Cifra poco abbordabile per i giallorossi in questo momento, che sembrano decisi a virare su altri obiettivi.

Il nuovo possibile attaccante giallorosso arriva dalla Serie A ed è stato nella scuderia di Francesco Totti. Quest’anno sta vivendo la sua prima stagione in Italia, nonostante sia nel giro della nazionale azzurra.

Da Totti a… Roma

Si parla di Mateo Retegui e nonostante non sia più sotto l’egida di Francesco Totti e della sua agenzia di talenti, la punta argentina sembra destinata ad andare nella città dell’ex capitano. I giallorossi punterebbero decisi su di lui per sostituire Romelu Lukaku, con il Genoa che però potrebbe chiedere poco più di 20 milioni di euro considerando l’ottima stagione.

In questo primo anno in Italia, infatti, Retegui è riuscito a segnare otto reti in 23 presenze. Un bottino modesto, che lo porta ad essere uno degli attaccanti più in vista per i rossoblù. Lukaku, intanto, quasi sicuramente saluterà dopo le ultime dichiarazioni. A chi chiedeva se vorrebbe restare alla Roma ha risposto “Conoscete bene le polemiche che ci sono state in Inghilterra. Devo essere intelligente…” ridendo. Per ora l’attaccante non si è sbilanciato, ma appare difficile possa restare se il Chelsea non accetterà uno sconto.