Cristiano Ronaldo a Napoli? I tifosi tornano a sperare

Negli ultimi giorni della scorsa sessione di calciomercato è rimbalzata nelle varie testate giornalistiche l’idea del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli tanto che ormai anche i tifosi ci speravano davvero.

La suggestione era alimentata dal fatto che il portoghese aveva inizialmente deciso di rompere definitivamente con i Red Devils alla ricerca di un club con cui giocare la Champions League e, allo stesso modo, gli inglesi sembravano interessati a Victor Osimhen. L’idea, infatti, era quella di portare il nigeriano in Inghilterra per 100 milioni ma soprattutto il Napoli chiedeva al club inglese di pagare lo stipendio di Ronaldo per circa l’80%.

In realtà, da quel momento non se ne è fatto più nulla e la suggestione è rimasta tale. Le ultime indiscrezioni arrivano, però, dal The Sun secondo cui il portoghese ha ormai rotto definitivamente con il Manchester e potrebbe essere realmente interessato al trasferimento in Italia.

Secondo quanto dichiarato, infatti, l’entourage del calciatore sta testando diversi club di Premier League ma la destinazione più probabile resta proprio l’Italia.

Il Napoli, quindi, potrebbe tornare su di lui nel mercato di gennaio. Il compromesso? Secondo il quotidiano inglese Cristiano Ronaldo “sarebbe disposto a decurtarsi ulteriormente l’ingaggio” per il trasferimento.