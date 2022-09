Cristiano Ronaldo – Napoli: i tifosi tornano a sperare

Negli ultimi giorni di calciomercato è rimbalzata nelle varie testa giornalistiche l’idea del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli tanto che ormai anche i tifosi ci speravano davvero.

La suggestione era alimentata dal fatto che il portoghese aveva inizialmente deciso di rompere definitivamente con i Red Devils alla ricerca di un club con cui giocare la Champions League e, allo stesso modo, gli inglesi sembravano interessati a Victor Osimhen. L’idea, infatti, era quella di portare il nigeriano in Inghilterra per 100 milioni ma soprattutto il Napoli chiedeva al club inglese di pagare lo stipendio di Ronado per circa l’80%.

In realtà l’idea è sfumata ben prima che potesse anche solo iniziare a concretizzarsi, è stato lo stesso ds Giuntoli a confermarlo: “Brutto spegnere i sogni dei tifosi ma non c’è mai stata una trattativa”. Il problema principale per un suo eventuale arrivo in azzurro, infatti, riguarda l’importante ingaggio che è fuori dalla portata del Napoli soprattutto in relazione al taglio del monte ingaggi previsto.

Le ultime indiscrezioni sulla questione arrivano dal The U.S Sun secondo cui il futuro del portoghese è ancora incerto e il trasferimento potrebbe essere concluso già nella sessione invernale. In ballo ci sono proposte onerose dall’Arabia Saudita e magari il Napoli potrebbe ripensarci. Chissà se magari i tifosi non possano tornare a sperare.