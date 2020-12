Cristina Quaranta, lontana dai riflettori: “La tv non è più quella dei miei amati anni ’90”

Dopo anni dal suo addio al mondo dello spettacolo, Cristina Quaranta è tornata a parlare di sé. L’ex showgirl ha deciso di raccontarsi a Dagospia, parlando del suo passato, ma anche del suo presente lontano dai riflettori.

“La TV non è più come quella degli anni ’90” – Dalla nascita della figlia Aurora, attualmente 18, Cristina ha deciso di ritirarsi dal piccolo schermo. Ex velina di Striscia la Notizia, conduttrice e anche concorrente di Reality, che cosa fa ora la Quaranta?

“Quando ho lasciato la tv ho fatto vari lavori: sono stata ufficio stampa, sono stata un agente immobiliare, oggi invece gestisco un negozio di tendaggi, do una mano ad un amico romano che ha questa bottega a Milano, quando è fuori città lo sostituisco; mi piace molto questo lavoro, anche perché io non sono fatta per stare a casa con le mani in mano, mi piace riscoprirmi, reinventarmi e fare tante cose nuove”, ha raccontato la donna.

Parlando dei suoi anni in televisione, giunti al capolinea ben 18 anni fa, l’ex velina ha ammasso: “Mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni ’90“.

“Ero scomoda” – Facendo un tuffo nel passato, Cristina ha raccontato il suo esordio nella televisione. Stando a quanto rivelato, il tutto è nato per caso. Nel 1980, la donna ha accompagnato la cugina ad un provino: “Gianni Boncompagni mi notó subito e mi chiese se volevo partecipare al programma, io accettai. Da lì sono diventata valletta insieme a Edwige Fenech del famoso Cruciverbone di Domenica In all’epoca condotta da Gigi Sabani”.

Il suo addio al mondo dello spettacolo non è però stata solo una sua decisione. Secondo Cristina Quaranta, infatti, a penalizzarla sarebbe stato il suo carattere: “Le persone senza peli sulla lingua come me sono scomode e non volendo cambiare il mio carattere sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così”.