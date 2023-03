Cristina Scuccia, ex suor Cristina e vincitrice di The Voice, è di recente tornata a far parlare di sé. Pioggia di critiche per lei sul web

Mancano pochi giorni all’inizio dell’Isola dei Famosi, con Cristina Scuccia che è una dei volti più attesi del programma condotto da Ilary Blasi. L’ex suor Cristina dopo aver vinto The Voice ha abbandonato l’ordine per dedicarsi al mondo dello spettacolo, una decisione che a suo tempo ha creato polemica.

Cristina Scuccia, però, è tornata a far parlare di sé. Infatti, negli scorsi giorni ha pubblicato il video del suo ultimo brano, in cui la si vede ballare insieme a due uomini. E il web, purtroppo, lo si sà: basta poco e partono i giudizi.

Pioggia di critiche per lei

Indubbiamente il video è più che lecito, ma le critiche uscite fuori rischiano davvero di creare un polverone. C’è chi ha puntato il dito per il suo atteggiamenti ritenuti fin troppo provocatori o, addirittura, sensuali. Il tutto condito dal far riferimento al passato da suora della cantante.

Polemiche su polemiche, dunque, con lei che a chi le chiede come farà ad affrontare la fame in Honduras risponde con un secco “non mi preoccupa molto, ho fatto delle missioni nel terzo mondo”. Parole riportate da Deianira Marzano, che la ha anche attaccata dicendo: “Va all’Isola e dichiara che lei non patisce la fame perché è abituata quando faceva le missioni“. Non sono mancate le critiche degli haters, che hanno risposto con: “Ma come puoi paragonare la fame dei paesi del Terzo Mondo con un reality, abbi almeno la misericordia di non mettere queste cose in mezzo, nel rispetto dei cristiani“. L’Isola non è ancora iniziata, ci sarà da vederne delle belle.