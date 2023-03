Michelle Hunziker ha di recente rilasciato una dichiarazione a TV Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato anche di Gerry Scotti rivelando alcuni retroscena

Gerry Scotti sembra una persona tanto gentile e tranquilla, ma anche per lui – come per chiunque altro – ci sarebbero momenti di irritazione. Il famoso conduttore italiano, infatti, sarebbe irritato dal troppo rumore tanto che se deve concentrarsi rischia di arrabbiarsi nel sentirne troppo.

A dichiararlo è Michelle Hunziker, che ha rivelato il retroscena a Tv Sorrisi e canzoni in una recente intervista, parlando proprio del collega – torneranno insieme il prossimo 3 aprile – di Striscia la Notizia.

Le dichiarazioni della Hunziker

Ecco cosa ha detto la conduttrice: “Gerry non sopporta il rumore. Se qualcuno chiacchiera al telefono dietro le quinte mentre deve concentrarsi o se la musica è troppo alta, lui che è sempre gentile e cordiale con tutti, si irrita”. E a chi si chiede se abbiano mai litigato lei risponde con: “Mai, è impossibile. Abbiamo fatto il militare insieme a Paperissima. Nulla ci può scalfire”.

E se Gerry Scotti è già nonno, la Hunziker sta per diventarla anche. Sull’arrivo del primo nipote ha detto: “Non vedo l’ora di spupazzarmi mio nipote. Dopo tre figlie femmine, finalmente un maschietto. Il corredino e la culla sono a posto. Ora sto cercando di capire quali giocattoli piacciono di più ai maschi”. Intanto è attesa per il ritorno della coppia di conduttori a Striscia la notizia, che torneranno insieme il 3 aprile alle ore 20:45. L’appuntamento è fissato su canale 5, come al solito, sulle reti Mediaset.