Cronache di Napoli: “Sul futuro di Mertens potrebbe incidere anche la volontà della moglie Kat”

Il calciomercato di gennaio ha regalato grandi colpi per la SSC Napoli. Aurelio De Laurentiis mai si era spinto così tanto durante la sessione di riparazione invernale e, quest’anno, ha addirittura speso oltre 90 milioni di euro, una cifra importante che di solito viene spesa durante il mercato estivo.

Nonostante le spese folli, il presidente azzurro non ha deciso di riservare un milione in più per il rinnovo di Dries Mertens. L’attaccante azzurro, infatti, ha richiesto un ingaggio di 5 milioni di euro a fronte dei 4 offerti da Aurelio De Laurentiis. Tra i due sembra esservi un muro anche se nelle ultime settimane vi è stata qualche apertura.

Dries Mertens, comunque, sta discutendo molto sul suo futuro e sta ascoltando anche le parole della moglie Kat. Quest’ultima, infatti, vorrebbe far trasferire Dries in un’altra città per provare una nuova esperienza e, soprattutto, essere più vicino a casa. Lo stesso calciatore, inoltre, vorrebbe guadagnare di più. A rivelarlo è l’edizione odierna di Cronache di Napoli.

Tra il Napoli e Dries Mertens, quindi, potrebbe essere decisiva anche la volontà della moglie Kat di vedere suo marito altrove.

In ogni caso, Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a salire con l’ingaggio e riconoscere un bonus alla firma al calciatore. L’offerta del presidente è ancora valida ed aspetta un segnale del giocatore per mettere nero su bianco. A sua volta, anche Mertens aspetta una reazione del presidente. Fino ad ora nessuno ha reagito e questo potrebbe portare all’addio a parametro zero il prossimo 30 giugno.