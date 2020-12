Crotone-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso punta su Andrea Petagna

Crotone e Napoli scenderanno in campo nella giornata di oggi alle ore 18. Gli uomini di Rino Gattuso sanno che per non perdere il treno della Champions è necessario vincere, e, per questo, il mister è pronto a schierare gli uomini migliori.

Non sarà della partita, però, Victor Osimhen. L’attaccante azzurro è infatti ancora infortunato alla spalla e l’infortunio lo terrà fermo ancora per diverso tempo.

Per sostituirlo, Rino Gattuso è pronto a puntare su Andrea Petagna. L’attaccante è già finito nel mirino della critica per le sue prestazioni non proprio ottimali. Nonostante ciò, Gattuso oggi vuole dargli una grande opportunità, facendo partire dal primo minuto.

Queste dovrebbero essere le formazioni che i due tecnici schiereranno per la gara:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna