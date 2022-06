Da Salerno, i granata potrebbero pensare a Petagna

Andrea Petagna potrebbe finire nel mirino della Salernitana. Il calciatore del Napoli potrebbe lasciare l’azzurro quest’estate

Andrea Petagna sembra essere in uscita dal Napoli da almeno due sessioni di calciomercato. Prima il Torino, poi la Sampdoria, ma la sua avventura sotto al Vesuvio è continuata in ogni caso.

Ora l’ex Atalanta potrebbe però lasciare nuovamente, anche perché sembra esservi una nuova possibile pretendente. La Salernitana del neo direttore sportivo Morgan De Sanctis – ex Napoli tra l’altro – vorrebbe l’attaccante italiano. A riportarlo è il giornale online “Le Cronache” che mette in primo piano la notizia.

Trattativa che potrebbe decollare, ma…

Al momento non si sa nulla riguardo alla trattativa, visto anche che la Salernitana sarebbe impegnata con la vendita di Ederson per cui puntano ad un’asta. Per il centrocampista brasiliano si sono fatte avanti Roma, Atalanta, Inter e Fiorentina.

La Salernitana dovrà fare comunque qualcosa lì davanti, specialmente perché i futuri di Djuric e Bonazzoli sono in bilico. Sul primo tarda il rinnovo – con varie squadre interessate – mentre sul secondo resta da capire se sia possibile un riscatto da parte dei granata.

Andrea Petagna potrebbe dunque diventare realtà, con il Napoli che potrebbe puntare a Gianluca Scamacca. Sul calciatore neroverde vi è il forte interesse, però, del Paris Saint Germain. Il Sassuolo lo valuta 45-50 milioni e i parigini sembrano intenzionati a fare uno sforzo in più per prendere il calciatore azzurro. Scamacca potrebbe dunque lasciare l’Italia, ma non per andare a Napoli. Dovesse partire Petagna, ai partenopei servirà un attaccante in più.