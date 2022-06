Una Roma più matura. Mourinho punta anche Mertens

Lo Special One sembra intenzionato a costruire una rosa fatta di giovani talenti e usato sicuro. Dries Mertens interessa e non poco

Dopo la vittoria in Conference League è iniziato il periodo di voci insistenti per il calciomercato della Roma. Ormai manca solo l’ufficialità, ma il primo colpo è arrivato. Nemanja Matic sarà un giocatore giallorosso. Contratto di un anno più opzione per il secondo, ma Mourinho non si ferma qui. Il calciomercato della Roma continua e non si limita al caso Zaniolo.

Oltre al serbo sembra esserci un altro giocatore in scadenza e già maturo pronto per vestire il giallorosso. Dries Mertens, infatti, potrebbe essere il prossimo colpo lì davanti per la Roma. Il belga interessa parecchio e sarebbe disposto ad abbassare le proprie pretese.

Il vice Abraham

Il belga arriverebbe per fare da vice a Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha vissuto un’ottima stagione e con l’esperienza di un giocatore come Dries Mertens da cui imparare potrebbe migliorare ancor di più.

Il belga chiederebbe circa 4 milioni di euro per rinnovare con il Napoli, ma sarebbe disposto ad abbassare le proprie pretese economiche per vestire la maglia della Roma. I giallorossi potrebbero cavarsela con circa 3.5 milioni di euro, bonus compresi, in un biennale.

Cifre vantaggiosissime per i giallorossi, che a quel punto potrebbero avere un nuovo attaccante senza spendere per il cartellino e avere una riserva che – potenzialmente – segnerebbe tanto. Resta da capire se i capitolini potranno battere i cugini della Lazio, forti della presenza di Maurizio Sarri, per poter affidarsi ad un’attaccante dalla sicura tenuta fisica.