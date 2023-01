Dal riscatto di Milik arriva una percentuale per il Napoli

Arkadiusz Milik con la maglia della Juventus sta giocando un ottimo campionato. Grazie alle sue prestazioni ed i suoi goal ha convinto la dirigenza della Vecchia Signora. Difatti i bianconeri a fine stagione eserciteranno il riscatto dell’attaccante polacco con una cifra di 9 milioni(7+2 di bonus). A Cremona Milik ha portato la Juventus alla vittoria grazie ad una rete sul finale mettendo a referto il suo settimo gol stagionale.

Il Corriere della Sera ha riportato che Federico Cherubini ha contattato la dirigenza del Marsiglia per passare il prima possibile ai fatti. Questa trattativa però non si sbloccherà subito ma il tutto verrà formalizzato dopo il 18 Gennaio, quando si sarà insediato il nuovo CdA in società.

Quest’operazione però sarà anche un regalo per il Napoli di De Laurentiis. Difatti il club partenopeo può vantare una clausola del 30% della cifra in caso di vendita del giocatore da parte de Marsiglia. Se dovesse essere acquistato dalla Juventus, il Napoli potrà avere nelle sue casse 2,5 milioni di euro.

Tutto questo ci porta però a pensare anche alla prossima sfida di campionato che sarà proprio tra Napoli e Juventus. Per la diciottesima gara di Serie A questi due grandi club si sfideranno in una sfida molto avvincente. Il Napoli deve provare ad allungare dalle inseguitrici mentre i bianconeri avranno l’occasione di diminuire gli attuali 7 punti che dividono le due squadre.

I tifosi juventini ovviamente sperano che Arkadiusz Milik sia decisivo anche contro la squadra di Luciano Spalletti. Quest’anno in tanti si pensavano che fosse stato l’anno della consacrazione di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo era il fiore all’occhiello dei bianconeri ed invece a causa di vari problemi fisici non sta dando quello che si sperava. Milik però fortunatamente non sta facendo rimpiangere il numero 9 ed ora aspetta solo di essere riscattato.