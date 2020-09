Dalla Spagna, Douglas Costa si offre al Real Madrid: i Blancos rifiutano

L'ala brasiliana è in uscita dalla Juventus e si propone al Real, ma gli spagnoli non sono interessati

Tra gli esuberi di lusso in casa Juventus c’è Douglas Costa. L’esterno brasiliano non rientra nei piani della società per il futuro ed è finito sul mercato. Il direttore sportivo Paratici è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, ma per costi ed ingaggio l’operazione è tutt’altro che semplice.

Sul giocatore da tempo c’è l’interesse del Manchester United, ma gli inglesi non si sono mai mossi in maniera concreta. Nelle ultime ore si è fatto sotto il Wolverhampton, pronto a sfruttare l’aiuto di Jorge Mendes, ma il brasiliano preferirebbe sbarcare in Liga.

Stando a quanto riporta in Spagna Don Balòn, Douglas Costa si sarebbe offerto al Real Madrid di Zinedine Zidane, ma i Blancos avrebbero declinato la proposta.

Il club iberico non è intenzionato a versare nelle casse della Juventus i 30 milioni di euro richiesti per il cartellino, soprattutto se si tratta di un giocatore che non dà garanzie dal punto di vista fisico.

Douglas Costa dovrà dunque accontentarsi di un’altra soluzione, la Juve dal canto suo vuole accelerare i tempi per poter intervenire negli ultimi giorni di mercato e prelevare un sostituto all’altezza. Il primo obiettivo è Federico Chiesa della Fiorentina.