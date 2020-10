Dalla Spagna, il Barça pensa a Dybala per sostituire Messi: scambio con la Juve?

Il caso Leo Messi ha tenuto banco per tutta l’estate, il fuoriclasse argentino ha chiesto espressamente di lasciare il Barcellona, ma la resistenza del presidente Bartomeu l’ha trattenuto ancora per un’altra stagione, probabilmente l’ultima.

Messi è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non rinnoverà, andrà via a parametro zero e tra i vari club interessati in pole position c’è il Manchester City di Pep Guardiola, pronto a riportare il pupillo alla sua corte.

Nel frattempo il Barcellona sta già pensando come sostituire il giocatore. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, in cima alla lista di candidati ci sarebbe Paulo Dybala, numero dieci argentino della Juventus.

I rapporti tra i catalani e il club bianconero sono più che ottimi, come dimostra l’operazione che ha coinvolto Pjanic e Arthur, e nelle prossime settimane le società potrebbero sedersi a tavolino per intavolare la trattativa.

Le voci dalla Spagna, riportate in Italia da Tuttosport, rivelano di un possibile maxi scambio, con Dybala destinato al Barça e Griezmann che sbarcherebbe a Torino. Affare difficile ma non impossibile.