Napoli, accordo per Emerson Palmieri dal Chelsea: affare da 20 milioni

Stando a quanto riportato in esclusiva dal portale di calciomercato Le Bombe di Vlad, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Emerson Palmieri del Chelsea. Già a lungo inseguito in passato, per l’italo brasiliano sembra essere giunto il momento di indossare la maglietta partenopea.

Secondo quanto di legge nell’esclusiva infatti, il Napoli avrebbe ormai raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore. Emerson Palmieri avrebbe accettato il trasferimento nel club partenopeo, preferendolo alla folta concorrenza. Da limare restano alcuni dettagli con il Chelsea, con cui però sembra sussistere già un’intesa di massima.

La trattativa sembra andare in direzione del prestito oneroso con diritto di riscatto. Emerson Palmieri sbarcherebbe così a Napoli a gennaio per 18 mesi. Al termine di tale periodo, nel giugno 2022, il club azzurro deciderà se esercitare o meno il proprio diritto di riscatto sul calciatore.

La cifra intorno alla quale dovrebbe arrivare la fumata bianca è di circa 20 milioni di euro. Quello che si prospetta all’orizzonte è dunque un ottimo colpo per il Napoli, che da tempo necessitava di un terzino sinistro di spessore per permettere a Mario Rui di rifiatare.

Ovviamente oltre all’operazione in entrata sarà al tempo stesso molto importante piazzare alcuni giocatori in uscita: tra tutti Ghoulam e Malcuit dovranno lasciare la piazza partenopea, liberando lo slot per l’arrivo di Emerson Palmieri e permettendo a Hysaj di traslocare sulla fascia destra.