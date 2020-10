Dalla Spagna, Ramos non rinnova con il Real: Juve e PSG alla finestra

Sergio Ramos non rinnova con il Real Madrid, è questa la clamorosa indiscrezione riportata in Spagna stamani sulle prime pagine di numerosi quotidiani. Il capitano dei Blancos è in scadenza di contratto nel giugno 2021 e ci sarebbero concrete possibilità di vederlo con la maglia di un altro club nella prossima stagione.

Stando a quanto riportato da Inda per El Chiringuito, il difensore sta prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciare il Real per approdare in una nuova big: in pole ci sarebbero Juventus e Paris Saint-Germain.

In bianconero Ramos ritroverebbe l’amico Ronaldo, i due sono molto legati e si sono incontrati pochi giorni fa in occasione della sfida tra Portogallo e Spagna, come dimostra la foto nostalgica comparsa sui profili social dello spagnolo.

La Juve lavora sottotraccia per trovare l’intesa con il giocatore, ma dovrà fare i conti con la concorrenza del PSG, che si è già fatto avanti.

Nessuna chiamata sarebbe arrivata, invece, dal Real Madrid, che al momento non ha presentato alcuna offerta di rinnovo al suo capitano.