Dall’Inghilterra – McKennie potrebbe andare al Leeds e far saltare l’affare Ounahi: il Napoli osserva

Il Napoli è sempre più vicino al raggiungimento dello scudetto, per questo la società si sta impegnando per ampliare la rosa, rinfrescarla e blindare i propri talenti. Il club azzurro, infatti, osserva e manda i suoi agenti in tutto il mondo alla ricerca del gioiellino giusto da acquistare, un po’ come è successo con Kvaratskhelia.

Dall’Inghilterra – McKennie al Leeds?

Secondo lo Yorkshire Evening Post, l’arrivo di Weston McKennie al Leeds dalla Juventus potrebbe far saltare l’arrivo di Azzedine Ounahi nel club di Premier. Dopo l’interesse mostrato da Aston Villa e Borussia Dortmund nelle ultime settimane, pare essersi imposto il Leeds.

Come riporta Tuttosport, l’offerta è di 28 milioni più bonus, mentre la richiesta della Juventus è pari a 35 milioni. Questa svolta di mercato potrebbe far sorridere molto il Napoli, da tempo sulle tracce del marocchino.

Il problema più consistente è quello legato all’ingaggio: l’Angers dopo il mondiale ha alzato la sua valutazione e per il suo cartellino si parte da una base d’asta di 25 milioni di euro.