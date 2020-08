Dall’Inghilterra, Newcastle su Ronaldo: è il sogno della nuova proprietà

Non solo il PSG sulle tracce del fuoriclasse portoghese

Non si placano le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, del resto qualora la Juventus fosse costretta a cedere uno tra CR7 e Paulo Dybala la società non avrebbe dubbi: per costi ed età il sacrificato sarebbe senza dubbio il fuoriclasse portoghese.

L’eliminazione in Champions con il Lione, l’esonero di Sarri e l’avvento dell’esordiente Pirlo in panchina potrebbero spingere Ronaldo a lasciare la Juventus prima della naturale scadenza contrattuale, fissata nel 2022.

Ecco perché il Paris Saint-Germain si è fatto avanti, con il presidente Al-Khelaïfi che coltiva il sogno di costruire il tridente più forte al mondo, affiancando Ronaldo al brasiliano Neymar e Mbappé.

Stando però a quanto riportato stamani dal Daily Telegraph, oltre al PSG su Ronaldo ci sarebbe la concorrenza del Newcastle, con il Bellagraph Nova Group che è al lavoro per acquistare il club e avrebbe il sogno di riportare l’attaccante in Premier League.

Ronaldo sembrerebbe alquanto scettico sull’ipotesi Newcastle e al momento non sarebbe intenzionato a prendere in considerazione la proposta. Il PSG, dunque, resta nettamente in vantaggio nella corsa al giocatore.