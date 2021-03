Damiano David, spunta un altro dettaglio: il tatuaggio uguale a quello di Giorgia Soleri

Nelle ultime settimane si sta molto parlando del presunto flirt tra Damiano David, cantante dei Maneskin, e Giorgia Soleri. Sebbene i due protagonisti del gossip non abbiano ancora detto nulla riguardo al rumors, gli utenti di Instagram non smettono di parlarne. Recentemente, inoltre, sarebbe emerso l’ennesimo indizio che confermerebbe questa storia.

IL TATUAGGIO IN COMUNE – La pagina Instagram Veryinutilpeople ha voluto mettere in evidenza i vari indizi che vedrebbero il cantante e la modella insieme. Sono alcuni, infatti, i dettagli presenti sugli account social di entrambi e che non sono sfuggiti allo sguardo attento degli utenti.

Un dettaglio che non è sfuggito alla pagina è la frase che entrambi hanno impresso indelebilmente sulla pelle. Sul braccio sinistro di entrambi, infatti, troneggia la scritta “Same team”, ossia “Stessa squadra”. Una coincidenza oppure si tratta di un tatuaggio fatto in comune?

Inoltre, da alcune foto mostrate da Veryinutilpeople sembrerebbe che i due stiano insieme da tempo. In un numero del settimanale Novella 2000, uscito nel 2019, Damiano David era stato avvistato in compagnia di una Giorgia Soleri ai tempi sconosciuta e con un colore di capelli diverso, ma che ora è un volto molto noto sui social. In quell’occasione, la rivista aveva scritto: “Damiano David preso da lei”.

Sarà realmente vera questa love-story che sta facendo tanto discutere il web oppure si tratta di semplice e forte amicizia? Nonostante i due non si siano ancora espressi sulla questione, confermando o meno, questa storia continua ad incuriosire.

