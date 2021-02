Daniele Scardina: la nuova fiamma dopo Diletta Leotta

Si continua a parlare del gossip che riguarda una nuova coppia nel mondo dello spettacolo: quella formata da Can Yaman e Diletta Leotta. I due sono stati già paparazzati in diverse occasioni, ma l’attore turco ha deciso solo dopo di pubblicare sui social una foto nella quale compaiono, per la prima volta, insieme.

I due hanno cominciato a frequentarsi solo da poche settimane, ma la loro relazione sembra andare per il verso giusto. Naturalmente non sono mancate le frecciatine a Daniele Scardina, ex della Leotta. Proprio per quanto riguarda quest’ultimo, è venuto fuori uno scoop molto importante per quanto riguarda la sua vita privata.

DANIELE SCARDINA: LA SUA NUOVA FIAMMA DOPO DILETTA LEOTTA – Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha iniziato ha parlare di una nuova fiamma per Daniele Scardina, dopo Diletta Leotta. “Nessuno sa che Scardina si è consolato. Lei non è famosa, ma è più bella, più alta, più giovane. Non conta niente, certo, la Leotta è strepitosa però…”, ha infatti dichiarato.

LE PAROLE DI DANIELE SCARDINA – Al momento Daniele non ha nè smentito nè confermato le parole del giornalista. Recentemente un utente gli aveva consigliato di fare attenzione all’attore turco Can e Scardina ha risposto che avrebbe preferito tacere sull’argomento. Ma chi sarà la fortunata nuova amante del bel pugile?

Molto probabilmente nei prossimi giorni potremmo avere qualche indizio in più. Forse il direttore della rivista Novella 2000 potrebbe svelare in anteprima il nome di questa presunta nuova fiamma. Staremo a vedere.