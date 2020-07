De Laurentiis propone i playoff scudetto, gli juventini attaccano: “Vuole eliminarci!”

Quando Aurelio De Laurentiis parla, spesso si creano polemiche e dibattiti. Ciò è successo anche dopo una delle ultime interviste rilasciate dal presidente del Napoli. Nello specifico, il numero uno azzurro aveva parlato della possibilità di inserire i playoff nella Serie A.

Tale proposta sta venendo attentamente valutata dalla FIGC ma di certo non ha trovato d’accordo, su tutti, gli juventini. Ecco ad esempio cosa si legge, in merito alla proposta di De Laurentiis, sul portale di news torinese IlBianconero.com.

“L’ammissione è tanto grave quanto la colpevolezza. E questa è una battaglia in cui De Laurentiis finge soltanto d’interessarsi allo scudetto. Sì, perché alla base non c’è solo la voglia di vedere trionfare il Napoli, di regalare un sogno a una città che sembra necessitarne in maniera forzata e disperata: c’è altro, e bolle freneticamente in pentola”.

“Nella giornata di ieri il presidente degli azzurri è stato chiaro: ha proposto alla FIGC l’opzione playoff non solo per una questione “logistica”, anche per provare a spezzare un dominio di 9 anni (quindi della Juventus) che chiaramente sta ‘ammazzando’ la Serie A e la sua possibilità di essere rivenduta al punto giusto”.

Sul web non mancano poi i più disparati commenti di tifosi, soprattutto bianconeri, scagliatisi contro De Laurentiis e la sua proposta, definita come scandalosa. “De Laurentiis va fermato”, “Il calcio non è il basket”, “Vuole eliminarci“; queste le frasi più gettonate.