Giulia De Lellis-Elisa Visari: un dettaglio non sfugge agli utenti di Instagram

Al centro del gossip ci sono sempre loro, i Damellis. Dopo la fine della loro relazione, entrambi sembrano essere di nuovo felici per quanto riguarda la vita sentimentale. Giulia è fidanzata con Carlo Beretta, mentre Damante sta con la giovane attrice, Elisa Visari. Sebbene nessuno di questi ultimi due abbia ufficialmente confermato la relazione, le IG Stories di entrambi lasciano pochi dubbi.

A far parlare ora è un dettaglio che non è affatto sfuggito agli utenti dei social. A farlo notare è una pagina di Instagram, mettendo a confronto due foto, una di Elisa e l’altra di Giulia.

“Dubai un anno dopo” – Come recentemente annunciato, la De Lellis è volata a Dubai per motivi di lavoro. A volare insieme a lei è Carlo Beretta, il suo nuovo fidanzato. Stranamente, a far tappa a Dubai è anche Andrea Damante, anche lui in dolce compagnia. E se già questa coincidenza aveva fatto parecchio scalpore, a far discutere è un dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento del popolo di Instagram.

Nelle sue IG Stories, la pagina Veryinutilpeople ha recentemente condiviso una storia che mette a confronto l’ex corteggiatrice romana e la Visari dove campeggia come descrizione “Dubai un anno dopo”. Nel collage incriminato vengono mostrati due scatti pubblicati su Instagram, sullo sfondo c’è sempre Dubai. La foto di Giulia risale all’anno scorso, mentre quella di Elisa è recente, immortalata durante l’attuale fuga d’amore con il dj veronese. A far discutere non è solo questa analogia.

Se si osservano bene i due post di Instagram, si noterà un’altra somiglia: la didascalia. In entrambi i post, infatti, è presente la stessa descizione: “lost when you look into”. Da come fa notare Veryinutilpeople, sembrerebbe che Elisa si sia ispirata proprio allo scatto di Giulia. Sarà realmente così oppure si tratta di una coincidenza? Fonte veryinuyilpeople.it