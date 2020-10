De Magistris contro De Luca: “Chiudere prima i locali non influenzerà la movida”

La recente ordinanza del presidente della Regione Campania ha sollevato molti dubbi. Tanto da porre Luigi De Magistris direttamente contro De Luca. Tale ordinanza, ricordiamo, riguarda la chiusura anticipata di locali, ristoranti e bar. Più precisamente alle 23 dalla domenica al giovedì, mentre il venerdì e il sabato fino alle 24. Una decisione che, come già accennato, comporta numerosi “detrattori”.

IL PENSIERO DI DE MAGISTRIS – Tra questi figura appunto il sindaco di Napoli, il quale si è sostanzialmente dichiarato contrario a queste nuove restrizioni. Ecco cosa afferma davanti ai microfoni di Rainews24.

«Chiudere ristoranti e locali alle 23 non ha nulla a che vedere con la movida perché la movida ha altri tipi di locali, di luoghi e di contesti. Tra l’altro l’aumento dei contagi a Napoli non deriva per nulla da comportamenti all’aperto. Ci sono ben altri contesti soprattutto legati all’estate quando si è dato il libera a tutti».

Il sindaco continua dicendo di essere: «[…] preoccupato perché dopo tanti mesi non mi sembra che si siano fatti passi in avanti sulla tutela sanitaria dei cittadini napoletani e campani e invece si scarica sempre la responsabilità sul ragazzo che sta fuori scuola, sul ristoratore, sul pizzaiolo che vengono considerati il pericolo per la diffusione del contagio».

ESERCIZI COMMERCIALI CONSEGNATI ALLA MAFIA – Inoltre De Magistris è contro la decisione presa da De Luca anche perché rappresenterebbe un rischio per i locali-ristoranti-bar in questione. Un rischio che involve la Mafia. «Con queste ordinanze consegneremo a breve molti esercizi commerciali alla mafia». Una situazione quindi che potrebbe presto degenerare.

Per vedere una parte della dichiarazione di De Magistris, dove esprime i suoi dubbi, clicca qui.