Di Lorenzo brucia le tappe e si allena a parte

Di Lorenzo, terzino del Napoli, è tornato ad allenarsi in campo. Il calciatore ha ripreso, preparandosi a parte

Buone notizie per il Napoli sul fronte infortuni. Giovanni Di Lorenzo torna ad allenarsi, dunque filtra ottimismo per il suo rientro. Il giocatore è reduce da un infortunio subito due settimane fa e oggi è tornato ad allenarsi.

Ritorna in campo, dopo aver saltato la convocazione in nazionale proprio per infortunio. Per il giocatore lavoro personalizzato e possibile rientro già per la partita con la Fiorentina di domenica. Nel caso in cui non riuscisse, c’è già chi potrebbe sostituirlo degnamente.

Uno Zanoli in grande spolvero

Grande prestazione quella di Alessandro Zanoli contro l’Atalanta. Il giocatore di Carpi è il primo nato dal 2000 in poi a debuttare con la prima squadra del Napoli in campionato. Di certo contro i bergamaschi non ha sfigurato, risultando tra i migliori in campo.

Rimasto fino alla fine in ballottaggio con Kevin Malcuit – che sembrava essere il favorito – ha saputo ripagare la fiducia data da Mister Spalletti. Alessandro Zanoli ha offerto una partita di grande sacrificio, mostrando di potersi meritare un posto da titolare in Serie A. Ancora presto per dire se sia già pronto, appare ancora acerbo, ma di sicuro lascia ben sperare per il futuro.

Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Napoli, seppur abbia iniziato in quelle del Carpi, per poi finire in prestito al Legnago nella scorsa stagione. 35 presenze e una rete in Serie C, meritandosi il ritorno alla casa base. Un giocatore da tenere d’occhio, da cui magari ripartire per il futuro.