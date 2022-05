Di Maria si avvicina ma Allegri riflette

Angel Di Maria starebbe dando priorità ai bianconeri, ma il tecnico bianconero starebbe riflettendo sull’affare. Allegri potrebbe fermare la trattativa

Non pochi i dubbi della Juventus sulla fattibilità dell’affare con Angel Di Maria. Il calciatore ha dato priorità al progetto bianconero, ma le perplessità dei dirigenti sarebbero molteplici.

In primis c’è Massimiliano Allegri, però, che sembra indeciso se proseguire o meno con la trattativa per il Fideo. Purtroppo per la Juventus, però, il tempo stringe e anche il Barcellona sembra essere piombato sul calciatore argentino. La volontà dell’ormai ex Paris Saint Germain sarà importante, ma la trattativa si fa in due.

I dubbi amletici di Allegri

I nodi da sciogliere sono primariamente sulle motivazioni del giocatore argentino. Lui che ha già vinto tutto in carriera dovrà dimostrare di avere ancora fame, perché la Juventus punta a vincere tutto già dalla prossima stagione.

Altri dubbi sono legati all’età, che nonostante la tenuta fisica totalmente convincente creerebbe perplessità a Torino. Vi è un contratto abbastanza oneroso sul piatto, circa 7/7.5 milioni per un anno, che potrebbero non finire inclusi nel decreto crescita.

Trattativa che potrebbe dunque rallentare, anche se l’argentino sembra il primo indiziato per il post Paulo Dybala. Per lui si parla da settimane di un contratto annuale con opzione per il secondo, che aiuterebbe la Juventus per costi e a evitare possibili flop. Il calciatore argentino continua ad essere qualitativamente valido e con lui Allegri potrebbe riprovare nuovamente il 4-3-3, che con il ritorno di Federico Chiesa creerebbe uno degli attacchi potenzialmente più forti della Serie A.