Diawara: “Voglio giocare”

Diawara apre alla cessione. Il calciatore della Roma sembra attratto dalla Liga e potrebbe presto lasciare Trigoria

Sempre più turbolenta la situazione tra Diawara e la Roma. Il centrocampista è in partenza e – per il momento – avrebbe bloccato buona parte delle trattative impostate per lui.

Il giocatore è intervenuto ai microfoni di AS, per parlare del suo futuro e di quello che vorrebbe. Il calciatore ha parlato anche della sua esperienza con la Roma, oltre che del rapporto con il tecnico portoghese.

Le parole del giocatore

Il classe ’97 ha parlato del rapporto con Mourinho e non solo: “I primi due anni sono andati bene, ma alcuni infortuni infortuni al ginocchio e la pandemia hanno fermato la mia crescita. Poi è arrivato Mourinho, lavorare con lui è stato un altro sogno realizzato. Ha portato grande speranza nel club e nella città. Ho avuto un buon rapporto con lui, anche se non ho mai avuto spazio. Sono decisioni tecniche, lui è sempre stato chiaro con me e io lo accetto”

Poi parla del mercato: “Vorrei un club dove giocare di più, non dipende solo da me. A gennaio avevo scelto il Valencia ma non so perché non si è chiusa. La Liga mi piace, aspetto un’opportunità”. Il guineiano, dunque, risulta di diventare un grosso macigno per la Roma. Il suo stipendio pesa abbastanza a bilancio e i giallorossi vorrebbero liberarsene il prima possibile. Da capire come e dove andrà, specialmente perché a Trigoria rischia di finire fuori rosa. Il classe ’97 si allontana, dunque, dalla capitale.