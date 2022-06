Dieci snack per un aperitivo da leccarsi le dita

Che sia in casa, in un giardino, in terrazza o al bar, uno degli appuntamenti più amati dagli italiani è l’aperitivo. Amici, chiacchiere, musica rilassante e sorrisi nonché il piacere di gustare tarallini, olive, chips o bruschette, sorseggiando cocktail o prosecco. Qualora abbiate deciso di organizzare questo piacevole rito a casa vostra, magari in terrazza o giardino, vi proponiamo alcuni snack di cui i vostri ospiti si innamoreranno.

Chips

Croccanti, leggere e variopinte. Sono le chips, sfoglie di patate, carote, melanzane, zucchine fritte in abbondante olio e cosparse di sale – perché non provare l’esotico sale rosa dell’Himalaya o il sale grigio dell’Atlantico? -. Per un piccolo effetto scenografico, disponetele in ciotoline di vetro.

Taralli

Sono i re degli aperitivi. Parliamo dei tarallini, declinati nel sapore classico o in quelli più sfiziosi, come alla pizzaiola o alle olive ideati da Fiore di Puglia. Croccanti e gustosi, danno smalto anche ai cocktail più impegnativi. I pugliesi amano mangiarli come spuntino o merenda. Come le ciliegie, un tarallo tira l’altro.

Olive

Di tutte le forme e colori; che siano smilze taggiasche o rotonde Belle di Cerignola, le olive – da prendere esclusivamente con gli stuzzicadenti che faranno bella mostra di sé sul tavolo – sono protagoniste in questo rito. Da provare l’accostamento fra profumati tarallini al finocchio con Martini cocktail.

Arachidi tostate

Pensi all’aperitivo – che sia a casa o al bar – e subito ti vengono in mente loro, le piccole e saporite arachidi. Si trovano al supermercato in confezioni sottovuoto. Vanno servite in una ciotola: fondamentale distribuire ai vostri ospiti cucchiaini necessari per raccoglierle.

Focaccia con burrata

Regione che vai, focaccia che trovi. Con pomodoro o senza; con olio e rosmarino; farcita…. In Puglia la focaccia è apprezzata in forma di quadrotti adornati di fresca burrata. I vosti ospiti gusteranno i fragranti bocconcini con burrata o semplice mozzarella da acquistare al supermercato o al caseificio di fiducia.

Bruschetta

Stupirete i vostri ospiti con un colorato piatto di bruschette che adornerete con ingredienti semplici e anche inconsueti, per soddisfare palati semplici e sofisticati. Unica regola: la fantasia. E allora via a pomodoro, basilico e un filo d’olio; a verdure grigliate, a caldo lardo di Colonnata. La bruschetta è un ottimo sostituto del pane: la si trova già pronta al supermercato, in comode confezioni a marchio Fiore di Puglia.

Salsa tzaziki

Questa salsa della cucina balcanica e mediorientale si sposa divinamente ai taralli. L’abbinamento sarà apprezzato dagli ospiti che amano gusti decisi. La salsa tzatziki, che si trova al banco frigo del super, può essere preparata anche a casa. Tagliuzzate finemente con un coltello cetrioli freschi e mescolateli con aglio tritato e yogurt. La crema va versata in una ciotolina e servita fredda.

Hummus di ceci con crudités

Ecco un piatto estivo esotico. L’hummus può essere acquistato già pronto o preparato a casa in cinque minuti: frullate ceci lessi con un cucchiaio di tahina, succo di limone, sale, pepe, paprika, cumino e olio. Versatelo in ciotoline di vetro e servitelo con pomodorini, finocchi, carote, peperoni crudi e altre verdure. Va servito con crostini salati.

Pan bruschetta integrale con avocado

Prendere un avoCado maturo, sbucciarlo e tagliarlo a pezzi. Schiacciarlo con una forchetta in una ciotola e aggiungete sale, pepe, erbe aromatiche e peperoncino: si otterrà una crema densa da spalmare su questi crostini Fiore di Puglia in farina integrale. Daranno enfasi a questo invitante snack.

Rotolini di piadina

Di sicuro alle nostre nonne piacerebbe l’idea di preparare piatti gustosi con quello che c’è in dispensa e in frigo. Su una piadina spalmatevi formaggio cremoso, disporvi fesa di tacchino o qualunque altro tipo di salume. Aggiungere verdure alla griglia, rucola o altro tipo di insalata e condite con un filo d’olio. Arrotolare la piadina farcita, tagliarla a fette e servirla.