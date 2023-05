Diletta Leotta, gravidanza non programmata: “È stata inaspettata”

Si avvicina sempre di più il giorno in cui Diletta Leotta diventerà mamma per la prima volta. In attesa che ciò accada, la donna ha voluto raccontare come ha scoperto di essere in dolce attesa, ammettendo come ciò sia stato del tutto inaspettato.

“È stata inaspettata” – Recentemente intervistata a Il Corriere, la conduttrice ha parlato di come ha conosciuto Karius, suo compagno e padre della bambina in arrivo, e della sua gravidanza. Riguardo quest’ultimo punto, la Leotta ha ammesso di averlo scoperto alla vigilia di Natale:

“Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c’era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo”.

Una notizia inaspettata, ma che ha riempito di felicità i cuori dei futuri genitori. Parlando della possibile data del parto, Diletta Leotta ha ammesso che la bambina potrebbe nascere ad agosto, proprio il giorno del suo compleanno: “Forse il mio stesso giorno, il 16, non so se sia positivo o no”.

Nonostante si sia molto aperta sulla sua gravidanza, la donna non ha voluto rivelare il nome scelto insieme al compagno. Riguardo l’argomento, Diletta ha rivelato che inizialmente la voleva chiamare Ofelia, come la madre. La stessa mamma, però, si sarebbe opposta:“Ma mia mamma non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia, che lei ci ha sofferto tutta la vita”.